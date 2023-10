Reprodução/Instagram A filha do cantor Leonardo optou por viver longe dos holofotes

Monyque Isabella é a filha mais discreta do cantor sertanejo Leonardo. Aos 32 anos, a moça chamou a atenção pela festa de aniversário com o tema de princesa. O evento contou com a presença do pai, sua madrasta Poliana Rocha, e o irmão Zé Felipe, acompanhado da esposa Virginia Fonseca.



A filha do cantor tem mais cinco irmãos por parte de pai, sendo eles Pedro Leonardo, de 36 anos, Jéssica Beatriz, de 29, Zé Felipe, de 25, Matheus Vargas, de 25, e João Guilherme, de 21.

Monyque é a única filha de Leonardo fruto de seu relacionamento com a empresária Sandra Helena. Formada em Relações Internacionais e cursando Agronomia, a namorada de Jessica Kalossi contou à revista Quem que visita sua família uma vez por mês.

"Atualmente moro sozinha em Minas Gerais, mas todo mês vou uns dias para Goiânia para ver a minha família. Hoje em dia, curso agronomia e faço estágio em uma renomada fazenda produtora de sementes, onde produzimos sementes de milho, soja, feijão, além de trabalhar todo o manejo de solo e água para conservação. Agora, por exemplo, estamos trabalhando fortemente na implementação de um programa robusto de gestão de dados, pessoas e processos. Hoje esse é um dos maiores gargalos dentro de uma propriedade", explicou.

"Quando eu era criança, viajávamos e meu pai era sempre muito brincalhão, amarrava os cadarços dos meus tênis uns nos outros ou colocava as minhas roupas na mala do Pedro Leonardo, meu irmão, e vice-versa. Recentemente, atolei meu carro na estrada indo para a fazenda e aí ele teve que ir lá puxar meu carro da poça e me salvar. Se não fosse por ele, estava lá até hoje", lembrou.

De acordo com Monyque, é bom ser filha de Leonardo: "Mas diria que ser filha do Emival é melhor ainda, é vida real. Meu pai é tudo o que as pessoas estão acostumadas a ver e muito mais. O que mais admiro nele é o fato de ele acreditar que tudo vai dar certo sempre. O mais incrível é que sempre dá. Meu pai é muito positivo, até quando tudo diz o contrário. Ele tem muita fé em tudo. Faço questão de visitar ele e a Poliana, a minha madrasta, que é uma querida. Sempre que tenho uma folguinha, vou para a fazenda com eles também. Fora isso, sempre nos falamos por WhatsApp", disse.

Apesar de ser a filha mais discreta, a estudante de agronomia conta com quase 500 mil seguidores no Instagram. "Notei que depois que comecei a falar mais sobre o agronegócio, o meu número de seguidores aumentou - por interesse no assunto. Então comecei a levar mais informação, principalmente para o público que antes desconhecia totalmente a área. E é muito legal usar da influência que eu tenho para mostrar o lado positivo do setor", contou.

Além disso, Monyque relevou que não tem mais tanto contato com os irmãos como gostaria. "Agora, com todos grandes e seguindo seus caminhos, ficamos um pouco mais distantes fisicamente. É uma tarefa difícil reunir todos de uma vez, mas a relação continua a mesma, quando nos encontramos é só a farra", esclareceu.

"Quando eu era criança, o Pedro e eu éramos grudados pela pouca diferença de idade entre a gente e porque morávamos em Goiânia. O Pedro também sempre foi muito família e, como irmão mais velho, sempre fez questão de ver todos juntos. Me lembro de criança estar no interior de Goiás e ele ir até lá me buscar só para eu ir para a fazenda junto com todos os irmãos para aproveitarmos as férias. Mas hoje em dia eu acho que é bem balanceado, consigo ver mais o Zé porque ele também mora em Goiânia", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko