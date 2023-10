Reprodução Roque, o funcionário número 1 da emissora de Silvio Santos, está sendo acompanhado de médicos que realizaram diversos exames para identificar seu caso clínico

Gonçalo Roque, o eterno braço direito de Silvio Santos, teve uma considerável piora em seu quadro clínico e segue internado na UTI do Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo. A equipe médica que acompanha o funcionário do SBT avalia neste momento a necessidade de realizar uma angioplastia.

Na tarde de ontem (10), Roque passou por um procedimento de cateterismo, que tem por objetivo desobstruir as artérias que transportam sangue ao coração. Mas o prognóstico inicial era de que a medida seria paliativa até que fossem realizadas novas avaliações.

Agora, a equipe médica está analisando minuciosamente seu quadro e já alertou a família do assistente de palco sobre a possibilidade de se realizar uma cirurgia em seu coração.

Como Roque já tem 86 anos e suas internações nos últimos anos foram recorrentes, os médicos acreditam que alguma artéria esteja deformada ou comprometida, razão pela qual o paciente tenha sofrido desmaios e fraqueza. Para evitar novos episódios como este, a necessidade de uma angioplastia tem sido avaliada.

A família do funcionário número 1 do SBT chegou a se empolgar com uma repentina melhora dele no fim de semana, tanto que ele já havia voltado a caminhar sozinho e teve alta marcada para segunda-feira (9), mas no dia em que deixaria o hospital ele piorou e foi levado direto à UTI.

Roque foi internado na semana passada após sofrer um desmaio em sua casa, e acabou socorrido por sua mulher, Janilda Nogueira, que conseguiu levá-lo ao hospital rapidamente.

"Achei que estava perdendo o Roque. Salvei o Roque mais uma vez, mas fiquei com medo de perdê-lo. Ele se queixou de fortes dores de cabeça e, depois, ficou com o corpo gelado", declarou ela.