Na última quinta-feira (5), Key Alves compartilhou com seus seguidores sua nova conquista: uma mansão avaliada em R$ 20 milhões. O imóvel chamou a atenção dos seguidores, e apesar do grande feito, a ex-BBB está desembolsando um valor mensal para permanecer na casa, já que apenas a aluga.





De acordo com o portal LeoDias, a casa pertence a um alemão, que aluga a propriedade mensalmente entre R$ 50 mil a R$ 70 mil. Portanto, a influenciadora não comprou a casa, diferente do que deu a entender nas redes sociais.

Vale ressaltar que Key Alves não anunciou com todas as palavras que havia comprado o imóvel, mas seu texto deu a entender isso, tanto que os fãs a parabenizaram pela conquista.

No post em questão, a ex-atleta recordou seu passado e agradeceu pelas novas oportunidades: "Há 13 anos atrás eu morava numa casa em uma comunidade em Bauru chamada Ferradura Mirim e saí de lá atrás de um sonho, eu não tinha nada eu vim do pouco. Hoje sinto vontade de chorar olhando para essa casa onde estou morando era difícil de ter mais eu trabalhei dia e noite e Deus me abençoou e mudou os meus planos hoje tô aqui pra provar para mais de 12 milhões de pessoas que quem sonha alto pode estar no topo!".

"Quem está no corre a vitória vem com o tempo acredite e a vida te ensina a dar valor em tudo e nunca esqueça que Deus lá de cima tá vendo o seu esforço, acredite naquele que sempre te deu proteção senhor , naquele que olha pra você todos os dias lá de cima. Toda honra e toda glória ao senhor obrigada", acrescentou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko