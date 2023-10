Reprodução A cantora alegou que tem problemas financeiros em decorrência de doença

A cantora Simony alegou à Justiça que, em razão do tratamento de um câncer no intestino, enfrenta uma crise financeira. Ao solicitar o benefício da Justiça gratuita, a cantora fez o pedido voltado para pessoas em situação de pobreza e que não podem arcar com as custas e despesas de um processo, mas foi negado.



De acordo com ela, em decorrência do "tratamento extenso e oneroso", ela não conseguiria pagar as custas sem comprometer a sua "subsistência".



Entretanto, Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido. De acordo com a decisão, assinada no dia 26 de setembro, a cantora não apresentou os documentos que comprovassem os gastos com o tratamento médico, nem mesmo "alegado estado de precariedade financeira".



O pedido de Justiça gratuita foi realizado em um processo em que Simony é alvo de uma cobrança de uma suposta dívida de R$ 86,5 mil. Esse valor é referente a 2020, sem considerar a correção monetária e juros.



A cantora questionou a dívida e ressaltou que não há provas de que o serviço cobrado foi oferecido, e mesmo assim foi condenada em primeira instância a realizar o pagamento.



Além disso, seu recurso poderá ser analisado pelos desembargadores do caso somente se ela depositar as custas processuais, estimadas em mais de R$ 4 mil.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko