Reprodução O diretor de auditório da emissora realizou alguns exames médicos

Gonçalo Roque, diretor de auditório, assistente de palco do SBT e fiel escudeiro de Silvio Santos, foi internado em São Paulo nesta terça-feira (3). Sua esposa, Janilda Nogueira, compartilhou a notícia nas redes sociais, e desejou que tudo corresse bem com seus exames.



De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, no A Tarde é Sua, o diretor, de 86 anos, foi levado inconsciente para o hospital e passou por uma bateria de exames.



"Os médicos ainda não deram o diagnóstico, mas eles estão trabalhando com uma possibilidade, que é a seguinte: eles investigam algum problema relacionado ao implante de válvula no cérebro, procedimento que o diretor de plateia de Silvio Santos fez há mais ou menos seis anos", explicou.



Nas redes sociais, Janilda compartilhou uma imagem do marido no hospital e escreveu na legenda: "Maria passa na frente proteja o @Roquesbt faça com que os exames dele esteja tudo normal e para de nos assusta".



Vale destacar que essa não é a primeira vez que o auxiliar de Silvio Santos internado. No início deste ano, Roque sofreu uma queda no condomínio onde mora e machucou gravemente o braço.

Já em 2017, ficou internado por cerca de 30 dias para tratar uma bronquite, e foi posteriormente diagnosticado com hidrocefalia. Por isso, passou por uma cirurgia para implantar uma válvula em sua cabeça para drenar líquido.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko