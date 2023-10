Reprodução/Instagram O anúncio de Paulo Vieira e dos novos membros foi divulgada nessa terça-feira (10) pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas



Nessa terça-feira (10), o humorista Paulo Vieira vibrou ao ter seu nome anunciado pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas como o mais novo membro votante. A divulgação consta, ao todo, a seleção de 51 profissionais da comunicação e do audiovisual, de 24 países. Agora, eles se juntam ao júri especializado em uma das premiações de maior prestígio da TV, o Emmy International Awards. E tem mais brasileiro na lista!

Entre os nomes conhecidos pelo público brasileiro, além do apresentador, humorista e diretor artístico da Globo, Paulo Vieira, estão Nataly Mega, produtora da Framboesa Filmes (ex-mulher de Fábio Porchat), e Konrad Dantas, diretor criativo e produtor da KondZilla. E os nomes seguem com Gabriel Jacome, chefe de conteúdo da Globo, Renata Brandão, CEO da Conspiração Filmes, Patrícia Landi, gerente de projetos do Centro de Cultura da Globo, e Mariana Youssef, diretora da ATR Filmes também integram o grupo.

Vale lembrar que Bianca Comparato, Fábio Porchat, Antonio Tabet e Jacqueline Sato são outros brasileiros que já fazem parte da Academia.

Após o anúncio no X/Twitter, Paulo fez questão de comemorar a notícia com os fãs: "MEU DEEEEEEEEEUS!!! SIMPLESMENTE ISSO: EU SOU UM (NOVO) MEMBRO DA ACADEMIA!!!", e acrescentou: "eu nunca vou me acostumar com tantas vitórias, nunca vou fingir costume, vou sempre celebrar e agradecer!", escreveu nessa terça-feira (10).

Sem perder o bom humor, Paulo ainda brincou com a situação: "É a primeira vez que eu entro feliz em uma academia! Thanks, @iemmys!", agradeceu.

Konrad também vibrou com a notícia em seu perfil no Instagram. “Obrigado pelo reconhecimento […] Agora é continuar trabalhando duro para se manter no topo do segmento do audiovisual na cultura urbana e desenvolvendo muitos projetos pra economia criativa e em breve levantar uma estatueta em NYC e trazê-la para o Brasil”, disse.

