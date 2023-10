Reprodução/Record TV Grilo promove caos na Record e áudio do Jornal da Record vaza durante transmissão vivo

Um grilo pode ser até inofensivo, mas o problema que ele pode causar é enorme. A exemplo disso, o telespectador acompanhou na noite dessa terça-feira (10) um verdadeiro alvoroço que o inseto causou durante transmissão ao vivo do Jornal Record. Ao entrar no estúdio de Jornalismo da Record, o caos que o bichinho promoveu teve toda a atenção voltada a retirá-lo do local.

Isso porque o inseto fez tanto barulho que foi possível escutá-lo durante toda a exibição do principal noticioso da emissora, ancorado por Christina Lemos e Celso Freitas.



O desespero foi ainda maior pois o mesmo estúdio ainda foi utilizado por outros telejornais ao longo das horas seguinte, sendo eles o JR 24h e o Fala Brasil, na manhã desta quarta-feira (11) de Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro. Pois então, uma verdadeira caça ao grilo aconteceu nos bastidores. Assista:



E esta situação se prolongou até o encerramento do Jornal da Record. Após isto, uma equipe técnica chegou a intensificar a iluminação do estúdio para finalmente descobrir onde estava o grilo travesso. De acordo com o portal Leo Dias, uma fonte relatou que a redação de jornalismo ficou incrédula com tamanho barulho promovido pelo grilo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho