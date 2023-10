Mylena Saza/Divulgação Manoel Soares pede para comunidade LGBT+ apoiar Renan Bolsonaro

Manoel Soares foi alvo de críticas da comunidade LGBTQIAP+ na noite dessa terça-feira (10) após pedir apoio a Renan Bolsonaro após o suposto relacionamento do rapaz com o ex-assessor vir à tona . O militante do movimento negro disse: "O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai". Internautas negaram qualquer ajuda ao filho do ex-presidente e, após a repercussão, ele apagou a publicação e pediu desculpas.

Isso porque o pai de Renan, Jair Bolsonaro, por diversas vezes teve uma postura preconceituosa e debochada em relação aos homoafetivos. "Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo", disse o político em entrevista à revista Playboy em 2011.

Inclusive, o rapaz segue rebatendo os boatos sobre a sua sexualidade e, em entrevista recente a Leo Dias, afirmou por repetidas vezes que não é gay. "Eu gosto de mulher".

Nos comentários do post de Manuel, os internautas comentaram. "O desafio da comunidade LGBT é lutar para garantir o reconhecimento de casamentos homoafetivos", rebateu Caroline Sol. Na terça, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre pessoas do mesmo sexo.

"O satanás que o carregue. Defendo fascista, não", disse Matteus Cardoso, ator de Mar do Sertão (2022). "O desafio da comunidade LGBTQIAP+ é sobreviver nesse país que todo dia mata a gente e quer tirar nossos direitos. Inclusive,muito por culpa da família do Renan. Eu quero que ele e a família inteira se f*dam abraçados", afirmou outro.

"Sim, tudo que a gente precisa é de um homem hetero cis nos falando qual é o grande desafio da comunidade que nós pertencemos. Obrigado, Manoel", debochou Thiago Halima. "Ah para né, você vai colocar metas para nós? Não temos menos obrigação de ter empatia com miliciano/fascista, alguém que nitidamente apoia o retrocesso dos nossos direitos", criticou um terceiro.

Com a leva de críticas, Manoel Soares voltou às redes sociais na manhã desta quarta (11) e afirmou que seu post era uma ironia. "Gente, abri agora o X e vi a repercussão, não tinha visto. Primeiro que, sim, era uma ironia por ver que os bolsonaristas estavam postando a entrevista do Renan pedindo apoio a ele depois da votação de ontem. Se não fosse, sustentaria. Mas, se minha fala bateu mal, me perdoem", pediu.

"Amigos, acabei de falar com um grande irmão que é autoridade na luta LGBT, e ele me convenceu que, apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então, fique registrado aqui que reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque, obrigado", encerrou.

