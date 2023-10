Reprodução O suposto ex-namorado do filho do ex-presidente revelou mais detalhes do relacionamento

Nesta terça-feira (10), Diego Pupe, o suposto ex-namorado de Jair Renan Bolsonaro, rasgou o verbo e detalhou como era sua relação amorosa com o filho do ex-presidente. De acordo com o ex-assessor, o relacionamento foi mantido em segredo, mas permaneceram juntos um ano e ele sempre esteve na casa da família.



Ao Programa da Tarde, da TV Meio Norte, o ex-assessor explicou como começou o romance com Renan, após investidas do filho de Bolsonaro: "Foi uma conexão dos dois. Sou produtor de eventos em Brasília e fiz um evento no lago Paranoá e logo em seguida a gente começou a se aproximar. Ele pediu ajuda com ajuda em uma festa na casa dele para comemorar os 500 mil seguidores, foi na pandemia. Produzi a festa dele e começamos a colar junto, convites para churrascos e começou assim".



"Nosso relacionamento foi um namoro comum, então não eram só mensagens. O que eu puder, o que a equipe jurídica permite, eu divulgo. Fiquei mais de um ano com ele, morando num quarto de visita. Dormíamos várias vezes juntos. Não digo uma união estável, mas a gente viajava muito junto, e ele fez o convite para eu ficar por lá", acrescentou.



O suposto namorado ainda explicou o motivo de ter exposto o relacionamento. "Recebi a intimação da Polícia Civil para depor sobre uma investigação contra o Renan, fui surpreendido e logo na saída, a imprensa estava lá. A imprensa perguntou o que eu tive de real com o Renan, e de lá teve uma proporção, resolvi falar sobre toda a verdade", revelou.



"Começamos a nos ‘estranhar’ quando o assessor dele começou a ‘entrar’ na relação. Ele era nosso professor de tiro e logo em seguida ele começou a entrar na casa do Renan, alegando que queria dar aulas de oratória e de coach", contou.

"Foi quando eu e Renan começamos a nos bicar. Me afastei e ele me mandou uma mensagem, me desligando como assessor, de maneira bem formal. Nunca aconteceu nada antes, foi apenas após a chegada do instrutor", acrescentou.



Diego ainda ressaltou que o namoro foi mantido em segredo durante todo o tempo: "Ninguém sabia, estive junto poucas vezes. Ele me apresentava como assessor, mas assessor de quê? Se ele não tinha cargo nenhum. Às vezes que a gente teve junto, ele nunca me olhou torto [Jair Bolsonaro]. Não tinha relação com a família, a gente nem falava disso".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko