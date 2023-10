Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga viraliza na web após realizar uma piada de duplo sentido durante o programa Mais Você na manhã desta terça-feira (10)

Ana Maria Braga acrescentou mais uma piadinha de duplo sentido para a sua coleção na manhã desta terça-feira (10). Quem acompanha o matutino já é habituado com o "jeitinho" da veterana que, hora ou outra, solta frases um tanto quanto inesperadas no programa. Pois então, na edição de hoje do Mais Você, da Globo, enquanto preparava uma receita a apresentadora divertiu a equipe e o público após dar um conselho para quem se sente carente.



Durante o passo a passo de um gelado de creme com doce de leite, Ana Maria interrompeu o processo para questionar a apresentadora Tati Machado se ela tinha o costume de comprar leite condensado para a sua casa. Após obter a resposta, eis que a veterana soltou mais uma de suas pérolas.

"Nem que não souber fazer nada, é bom abrir [o leite condensado] e dá uma mamada”, disse Ana Maria, divertindo Tati Machado e seu companheiro de bancada Louro Mané que caíram na gargalhada, e prosseguiu: "Às vezes fica carente, né? Não sei", aconselhou.

Ainda na situação, em meio as gargalhadas, Tati implorou para que Ana não fizesse ela rir desta forma: "Não faz isso comigo, Ana Maria. Eu não vou aguentar", disse.

Por outro lado, na internet os internautas fizeram comentarários sem medidas sobre a brincadeira de Ana Maria: "Ana Maria Braga falando em dar uma mamada no leite CONDENSADO ao vivo às 11:32h da manhã", escreveu um no X/Twitter. "'Mesmo que não souber fazer nada é bom abrir e dar uma mamada' Braga, Maria Ana", comentou outro. "Meu Deus liguei a TV e a Ana Maria Braga estava falando sobre dar uma mamada", disse uma terceira.

* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho