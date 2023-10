Reprodução/Instagram O casal debochou dos supostos áudios vazados nos últimos dias

Após vazarem um suposto áudio de Marilene Saade, esposa de Stênio Garcia, revelando detalhes de seu casamento e flertando com outra mulher, o casal se pronunciou. De acordo com os dois, nem mesmo essa notícia conseguiu abalar o relacionamento, e ainda deixaram claro a faísca que há entre eles.



Nos Stories do Instagram, Mari contou que a tal moça já tinha entrado em contato com ela, mas que as duas nunca se envolveram amorosamente. "As brincadeiras aqui de casal são só entre eu e ele", completou.



Em tom de brincadeira, a esposa do ator questionou o que ele queria: "Eu ainda não tenho uma amante bonita pra você desfrutar, amor. Loira ou morena?". "Tem que ser rainha de beleza", respondeu Stênio.



"Pois é gente, só pra mostrar que o Stênio tá bem, que a gente tá maravilhoso, esclareceu Mari. "Eu tô levando fama aí, mas não tô levando vantagem. Eu quero levar. Eu quero dez mulheres na minha cama, assim bem bonitas", disparou o ator.



Mari explicou que como o ator estava levando toda a situação: "Ele tá levando na brincadeira. É isso gente, vou ter que arrumar dez agora, mas eu não quero ta junto não e eu vou me separar de você".



"Ah, você tem que tá junto, em primeiro lugar, senão não levanta sabe? Você que me atrai", disse Stênio. Por fim, a esposa do artista esclareceu que não vão conseguir separá-los. "To com moral. Pois é, não conseguem fazer isso com a gente", finalizou.



Baixaria? Temos! Stênio Garcia e Marilene Saade esbanjando classe pic.twitter.com/pLt7mgtaKi — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) October 10, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko