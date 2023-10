Divulgação O quarto episódio do reality show contou com a saída de dois participantes

Na última terça-feira (10), os cozinheiros Bruno e Raquel foram eliminados do MasterChef Profissionais. Esse foi o fim da linha para os dois, após ele servir uma carne crua e ela descumprir uma das regras da prova.



Bruno precisava preparar um trio de entradas com fígado de pato, pulmão bovino e timo de boi, previamente selecionadas por Yuri, vencedor do primeiro desafio. Entretanto, o paraense entregou o prato fora do ponto e desagradou os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Em entrevista à Band, o ex-participante confessou que os ingredientes o intimidaram: "Os miúdos com os quais eu mais trabalhei a minha vida toda foram língua de boi — tanto que fiquei um pouco triste de não ter pegado — e fígado de galinha e de boi. Saindo daqui, vou passar num açougue, pegar um timo e cozinhar de novo", contou.

Além disso, Bruno revelou como estava sua vida antes de entrar no reality show, quando lidava com tarefas mais burocráticas de uma cozinha profissional. "Estava com aquela saudade de cozinhar, de fazer serviço. Eu quero estudar um pouco mais, aprender técnicas novas, me reciclar, ver os meus erros e o que posso melhorar", acrescentou.

"Entrei um pouco inseguro, com medo, bem diferente do que eu estou vivendo agora. Hoje, sou uma pessoa que não tem mais receio de dar a cara a tapa, de mostrar quem é e o que pode fazer. Acho que são dois Brunos diferentes. Foi uma experiência única. Me deu uma sensação de conquista e alegria", concluiu.

Já Raquel foi desclassificada por não cumprir uma das regras da disputa. A ex-participante precisava preparar um trio de entradas com miúdos, entre eles, o cérebro de boi, mas acabou escolhendo o coração bovino no mercado.

Na apresentação, uma das iguarias ainda estava com a proteína crua, e o jurado Erick Jacquin se recusou a experimentar. "Estou arrasada e muito frustrada por ter saído por um erro imbecil. Não saí pela minha cozinha, saí porque dei mole (...) Eu não consigo explicar. Só notei que eu peguei o coração na bancada", disse Raquel.

Após notar o deslize, ela ainda ponderou abandonar o jogo, mas foi incentivada pelos demais participantes a continuar. "Pensei: ‘vou tentar, vai que alguém tenha cometido um erro igual a esse’. Mas eu tinha certeza de que eu seria eliminada. Eu errei, não cumpri a prova" (...) Eu tinha muita coisa para mostrar ainda. Queria que o Brasil me conhecesse", lamentou.

*Texto de Júlia Wasko

