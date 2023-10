Reprodução/Globo/Fabio Rocha A atriz revelou mais detalhes de seu contrato com a emissora

Aos 85 anos, Arlete Salles completou 55 anos na Globo, já atuou em mais de 40 anos e está mais próxima do fim de seu contrato fixo com a emissora, que acontecerá em 2024. A atriz explicou que foi convocada para a próxima novela das sete, chamada A Vovó Sumiu, mas que seu vínculo terminará no meio da produção.







"A minha última renovação foi de quatro anos. Ele termina agora, durante as gravações da novela. Essas mudanças não me dão medo, fazem parte, e é normal que isso aconteça e que a televisão mude", disse a Lucas Pasin, do UOL.

De acordo com Arlete, essa será mais uma forma de continuar sua carreira e poder trabalhar em outras empresas: "Ficarei livre para trabalhar na emissora de outras maneiras, e também em outros projetos. Estou vivendo um bom momento profissional".

Sobre a novela A Vovó Sumiu, a atriz recordou que estará de volta ao horário das 19h após 17 anos, e na produção ela será a avó paterna dos cinco protagonistas. A atriz fará um papel duplo na trama ao viver também a irmã gêmea má de Catarina.

"Encaro sempre como um trabalho, independentemente do horário ou personagem. É um papel novo a ser feito, descoberto e trabalhado. Nunca trabalhei com Daniel Ortiz e estou muito contente de encontrá-lo. Tenho certeza que será um encontro feliz", comentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko