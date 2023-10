Reprodução Uma suposta foto íntima do ex-namorado de Luísa Sonza circulou nas redes sociais

O nome de Chico Moedas voltou a aparecer entre os assuntos mais comentados do momento. O motivo? Um nude atribuído ao ex-namorado de Luísa Sonza viralizou nas redes sociais.



A imagem em questão mostra somente o órgão genital, mas de acordo com os internautas seria de Chico Moedas.

"Acabei de ver o nudes do Chico Moedas. É sério que a Luísa pagou aquele mico todo no Mais Você, em rede nacional, por isso?", questionou uma pessoa. "Senhor, o nude do Chico Moedas, que humilhação pra Luísa", disse outra.

Entretanto, outros também defenderam o ex-namorado de Luísa Sonza: "A maioria das pessoas que estão falando mal da suposta nude mediano do Chico Moedas também tem o pau mediano ou pequeno".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko