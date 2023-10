Reprodução O padrasto de Bia Miranda revelou detalhes da adolescência da influenciadora

Fábio Gontijo revelou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve que Bia Miranda, filha de sua esposa Jenny Miranda, já se envolveu com um chefe do tráfico do Rio de Janeiro.



De acordo com o dermatologista, a relação entre mãe e filha tornou-se complicada ainda na adolescência de Bia Miranda: "Adolescentes geralmente, algumas vezes, são rebeldes. A Bia foi uma. Ela foi uma adolescente rebelde. Tanto que aos 16 anos ela teve que ser emancipada. Porque ela se envolveu com os cabeças lá do morro, e a Jennyfer não podia entrar lá. O conselho tutelar procurou a Jennyfer e falou 'Olha, como é que a gente vai fazer? Precisamos resolver isso ai'".



Como a atual participante de A Fazenda 15 não podia entrar, a solução foi emancipar a filha. "A Bia também queria, e foi feito. Ela estava vivendo e morando e não ia pra escola. Aos 16 anos. E começou a cair pra cima da Jennyfer", relembrou.







"Depois dessa fase, eu sei que ela [Bia] procurou de novo, acho que depois de pouco tempo, foi bater de novo na porta da Jennyfer. Lógico que acolheu e tudo. Ela mesma disse a Jennyfer que se olhou no espelho e falou: 'Meu Deus, como eu tava magra e acabada. O que eu tava fazendo da minha vida?'", acrescentou.



Fábio também relembrou quando Bia participou do reality show e colocava sua mãe como vilã. "Não vou ficar romantizando e dizendo que era uma relação saudável. Era uma relação de conflito entre mãe e filha. Eu acho injusto quando se diz que ela [Jenny] foi maldosa e cruel. Neste momento [em A Fazenda 14] a filha dela tinha 24 horas de áudios e vídeos, e nós tínhamos um Stories ou outro pra falar", disse.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko