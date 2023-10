Reprodução O motorista comentou na publicação feita pelo ator

Nesta terça-feira (10) o ator Kayky Brito apareceu pela primeira vez nas redes sociais, agradecendo o apoio dos fãs, familiares e do motorista Diones Coelho da Silva. O mesmo comentou na publicação e demonstrou sua compaixão com o artista.



"Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", escreveu.

Além disso, Diones sinalizou que já havia lhe enviado uma mensagem: "Te chamei no direct", comentou.

No vídeo, Kayky Brito falou pela primeira vez após passar um mês internado, em decorrência de um atropelamento. Além de cantar um trecho de Explode Coração, o ator mostrou sua gratidão.

"Felicidade!!! Obrigado a vocês, meus fãs que mandaram mensagem, obrigada de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado motorista que salvou minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração", disse.

"O negócio é viver como se não houvesse um amanhã. Viver é um milagre. O lado direito está um pouco afetado, mas estou aqui falando, tô andando até. Está tudo bem, vamos que vamos", completou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko