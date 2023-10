Reprodução O suposto namorado e ex-assessor de Renan Bolsonaro desabafou com seus seguidores

Diego Pupe ganhou fama após revelar que teria vivido um relacionamento amoroso com Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente. O suposto ex-namorado e assessor revelou que tem recebido ameaças e temido por sua segurança após a exposição.

Nos Stories do Instagram, Diego detalhou como está sua vida e as preocupações após a repercussão do caso: "Aqueles que me acompanham sabem o quanto valorizo a sinceridade e a honestidade em relação à minha vida e aos meus sentimentos. Hoje, me encontro em uma situação delicada, sendo exposto por ter tido um relacionamento com Jair Renan Bolsonaro."

"É importante enfatizar a significância desse relacionamento em minha vida. Neste momento, estou vivendo sob constante exposição, inclusive recorrendo à segurança, devido ao meu relacionamento com ele. Gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu de verdade", completou.

À colunista Fábia Oliveira, o ex-assessor contou que trocou de aparelho eletrônico, evita sair em público e conta com um segurança 24 horas. "Recebi ameaças de todas as formas, há algum tempo já", acrescentou.

Após Diego Pupe expor que já viveu um relacionamento amoroso com Renan Bolsonaro, o filho do ex-presidente deu uma entrevista ao Leo Dias no último domingo (8) e esclareceu todas as acusações.



De acordo com ele, tudo não passava de uma fake news. "Era meu amigo, não tenho essa questão de preconceito nem nada, é ser humano. Se você for ou não for [gay], problema seu. Eu não tenho essa questão de me meter na sua vida pessoal", disse.



Entretanto, o jornalista mostrou prints de trocas de mensagens entre os dois, inclusive lavradas em cartório e com sua veracidade confirmada. Nas imagens, o filho de Bolsonaro dizia: "Eu te amo, cara. Mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo, agora vem querer terminar, porra? A Vivian tá dormindo, vamos dar uma rapidinha antes de a minha mãe acordar. Vem aqui no meu quarto! Para de show, por favor".



Renan justificou que Diego realmente já dormiu em sua casa, mas que nunca tiveram uma relação amorosa. "Dormia em casa, eu não tinha problema com isso, era meu amigo", afirmou. Por fim, ele reforçou que o ex-assessor teria forjado as mensagens e enviado de seu celular para armar toda a situação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko