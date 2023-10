Reprodução Eliezer e Viih Tube aparecem juntos em premiação e visual do ex-BBB vira meme nas redes sociais

Eliezer e Viih Tube foram clicados juntos durante o evento da Premiação Geração Glamour nessa segunda-feira (9). No entanto, após o registro circular nas redes sociais, a aparência do rapaz viralizou e atingiu a lista de assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Os comentários na web se estenderam em comparações, algumas das mais citadas foram a similaridade do visual do ex-BBB com Walter Mercado e, até mesmo, com Lord Farquaad, personagem da animação Shrek.

As intervenções cirúrgicas constantes no rosto do ex-BBB se tornaram alvo de críticas na rede social: "O distúrbio de imagem do Eliezer piorou após o BBB e ele só vai parar quando o corpo entrar em colapso", escreveu uma internauta. "Ser viciado em procedimentos estéticos é traço de personalidade sim", comentou outro. O rapaz já realizou harmonização facial, injetou botox, preenchimento labial e fez rinoplastia.

Eliezer é casado com a influenciadora Viih Tube, pais da pequena Lua Di Felice, que comemorou seis meses nessa segunda-feira (9).

No Prêmio Geração Glamour 2023, Vii Tube foi a vencedora da categoria Like de Milhões. Em seu discurso emocionante, além de agradecer aos fãs, ela também agradeceu o marido e a filha, a pequena Lua: "Quando estou nos meus dias ruins, ele que me levanta. E minha filha, que tá dormindo em casa nesse momento, mas ela é a minha vida. Estou aqui por todas as mães. É o maior amor do mundo nos braços e só quem é mãe sabe o que a gente passa à noite sozinhas no quarto".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho