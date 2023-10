Reprodução/Instagram A modelo Fernanda Ferrer denunciou racismo em restaurante após chef Jun Sakamoto recusar servi-la

Na noite dessa segunda-feira (9), a modelo Fernanda Ferrer relatou em suas redes sociais ter sofrido preconceito racial no restaurante do chef Jun Sakamoto, localizado em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. No vídeo divulgado nos Stories do Instagram, a jovem conta que o proprietário recusou servi-la e a mandou ir embora do local.





"Eu acabei de sofrer uma situação ridícula de racismo, de uma pessoa que eu nunca esperei que é Jun Sakamoto, um ícone do japonês aqui em São Paulo... Eu cheguei lá (no restaurante) e ele não me serviu o sushi. E eu falei: 'Chef, você não vai me servir?'. Ele falou: 'Não, levanta e vai embora'", denunciou.



"É isso, Jun Sakamoto? Esse é o omotenashi (expressão em japonês usada para hospitalidade, servir, tratar bem as pessoas) que você quer transmitir ao Brasil?", questionou a modelo, que se lembrou de sua estadia no Japão --local em que afirma nunca ter sido tratada desta maneira.

"Eu fui ao Japão e não foi isso que eu vivi. Nunca passei por essa situação de me sentir mal ou de nenhum preconceito no Japão. Então é isso que você transmite ao Brasil?", indaga. Logo após, a modelo apareceu nos Stories novamente para agradecer as mensagens de apoio e lamentou, aos prantos, não conseguir aceitar "esse tipo de situação": "É muito difícil quando agridem a gente", pontuou.

Premiado com uma estrela Michelin -- em que refere-se à excelência culinária e prestígio -- o estabelecimento leva o nome do chef de cozinha Jun Sakamoto. É um dos restaurantes de comida japonesa mais tradicionais de São Paulo, por atender exclusivamente oito clientes por noite. Por diversas vezes, já foi eleito o melhor sushiman do Brasil.

À coluna, Jun relatou alguns problemas que lidou na noite em que Fernanda esteve no local. Segundo ele, a modelo estava acompanhada de mais 5 pessoas, sendo um deles o convidado principal, o chef Nozomu Abe. Na ocasião, o profissional de gastronomia de Nova York solicitou ao anfitrião que preparasse apenas 3 suhis, de sua escolha, para ele e mais duas pessoas -- que Sakamoto cogita serem sócios dele.

"Ao preparar apenas para os três, Gerard Barberan perguntou irritado por que eu não estava servindo ele e a namorada. Eu expliquei, educadamente, que o chef Abe-san pediu apenas para os três, mas que eu faria para eles também. O Gerard continuou reclamando e os demais da mesa pediram desculpas pelo Abe-san, mas Gerard disse que a culpa era minha", disse.

E proseeguiu: "Eu parei o corte e fiquei olhando pra ele em postura de que não estava gostando do tom de voz. Então, Gerard se levantou e perguntou se queria que ele fosse embora, eu disse que sim. E ele se retirou. Na madrugada me enviaram a postagem dela me chamando de racista, em nenhum momento me dirigi a ela a não ser quando chegaram e eu cumprimento todos. Ele [Gerard] demonstrava estar alcoolicamente alterado", relatou.

O chef Jun Sakamoto ainda declarou que entrou com uma ação por difamação que está em curso.

* Texto de Lívia Carvalho

