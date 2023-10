Reprodução/Instagram A youtuber colocou sua mansão de Belo Horizonte à venda por R$ 10 milhões

A youtuber Camila Loures está vendendo uma mansão de 1800 m², em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo valor de R$ 10 milhões. O imóvel conta com três andares, cinco quartos, sendo três suítes e sete banheiros.



No térreo, há uma sala com dois ambientes, sala de jantar, sala de estar, espaço de lazer, despensa, lavanderia e garagem coberta para três carros. No primeiro andar, encontra-se uma piscina, spa e sauna. Já no último andar, está a sala com lareira.

Nas redes sociais, o corretor Tiago Melo mostrou mais detalhes da residência: "Acompanhe comigo agora, uma casa belíssima, de frente pra Lagoa, de uma das maiores youtubers do Brasil", disse na gravação.

Entretanto, alguns internautas acharam o valor exorbitante. "Pelo amor de Deus, 10 milhões essa casa feia?", escreveu um usuário no Twitter "Casa feia da porra", disse outro. "Casa horrorosa! Misericórdia!", comentou outro. "A pessoa que comprar vai ter que gastar mais 10 milhões para tentar transformar isso em uma casa bonita", detonou outro.

*Texto de Júlia Wasko

