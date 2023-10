Reprodução/redes sociais Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, queria vaga em reality da Record

O suposto envolvimento amoroso entre Jair Renan Bolsonaro e Diego Pupe hora ou outra vira pauta na mídia . O ex-assessor do rapaz, inclusive, não hesita em comentar sobre o suposto amado que define como "muito mulherengo", como dito em entrevista em julho de 2022. Na época, o profissional negou e riu sobre o envolvimento sentimental pelo ex-assessorado, mas pontuou que era comum suspeitarem uma relação mais íntima entre eles.





"Sempre tinha alguém que eu ouvia falar: 'Ele namora o filho do Bolsonaro'. No começo me incomodava, ficava 'ai, meu Deus do céu', hoje em dia era normal", disse.

Diego, entretanto, viu a exposição como uma oportunidade. O rapaz havia dizendo ter posse de documentos que seriam uma "bomba" na imagem de Jair Renan e que fariam dele "a pessoa mais famosa do Brasil".

Inclusive, Pupe nunca escondeu o seu objetivo com tal atitude. Em entrevista a Valmir Moratelli, da Veja, o ex-assessor de Bolsonaro afirmou ter planos de entrar no reality show A Fazenda, da Record, ou no Big Brother Brasil, da Globo. Inclusive, ele tentou entrar na edição desse ano destes programas, mas ficou de fora -- já que o vazamento de prints de conversas entre eles chegou tarde demais.

Jair Renan, por sua vez, veio a público recentemente negar qualquer envolvimento com homens. Em entrevista para Leo Dias, publicada no canal do YouTube do jornalista na noite desse domingo (8), Renan reforçou, repetidas vezes, que não é gay. "Eu gosto de mulher", pontuou. "É uma fake news. Ele era meu amigo, começou a andar comigo no final de novembro de 2021 para começo de dezembro de 2021. E acabou meio que a amizade, essa parceria que a gente fazia de mídia social, até final de junho de 2022", declarou.

Ainda na entrevista, o rapaz de 25 anos também forneceu mais detalhes sobre a apreensão do Rolex pela Polícia Federal durante operação ; a relação tumultuada com a madrasta Michelle e sobre as perspectivas de seguir o pai e o irmão na vida política.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho