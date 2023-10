Reprodução/Instagram Esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, nega caso com outra mulher e expõe chantagem

Marilene Saade, esposa de Stênio garcia, teve áudios atribuídos à ela vazados nessa segunda-feira (9). O conteúdo, exposto por Fabíola Reipert no Balanço Geral, revelou que o casal vive uma relação de fachada e também fotos íntimas da atriz enviados a uma mulher, chamada Patrícia. Na gravação a influenciadora diz "Tô rouca ainda, acordando… Eu daria tudo para ter você na minha cama, tudo! Só de pensar, fico louca”. A artista, no entanto, negou ter feito sexo com a moça e o casal declarou ter sofrido chantagem por parte de um homem. "Pediu R$ 3 mil", disse.

Além dos áudios, Fabíola mostrou algumas trocas de mensagens entre Marilene e Patrícia. Entre elas, a mulher de Stênio Garcia aparece sem roupa e recebendo elogios da moça. Além disso, a esposa do ator também teria comparado seu casamento com a relação de mãe e filho.

"Ai eu tenho uma amiga minha, que é repórter, porque já tens uns 25 anos que a gente tá junto, né? Ai ela precisava dar uma nota, ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura! Que casal. Ai. Eu virei mãe, como é que eu vou casar com o meu filho?", contou.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a mulher de Garcia alegou que sua voz está sendo usada pelo criminoso para que internautas acreditem que é ela quem fala nos áudios. "Exatamente, manipularam a minha voz. Eu só não sei como é que pode. A vida sexual é um problema nosso. É que eu estou na menopausa e estou sem libido", declarou.

E prosseguiu: "Essa moça é um homem que estava tentando extorquir R$ 3 mil da gente, queria botar a gente como um casal que faz ménage [sexo a três]. Se a gente quisesse, não seria uma coisa 'meu Deus'. Nunca fomos em uma casa de swing, por enquanto não somos bi", disse.

A influenciadora também justificou o motivo de não ter procurado a polícia para denunciar o crime de extorsão. "Quando eu falei que ia fazer um boletim de ocorrência, apagaram toda a conversa. Eu bloqueei, fiquei só com isso, não existe essa pessoa na rede social", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

