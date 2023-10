Reprodução O filho de Gugu Liberato negou que está negociando com emissoras

Após a participação de João Augusto Liberato na Batalha do Lip Sync, as especulações que o filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) seguirá os passos do pai na televisão não param. O estudante rompeu o silêncio e forneceu mais detalhes de seus planos futuros e carreira profissional.

"Quero sim seguir os passos do meu pai, honrando o legado dele. Mas não recebi nenhuma proposta, de emissora alguma. Não houve sequer conversa informal com ninguém", disse ele em entrevista ao site OFuxico.



"A minha meta é concluir a universidade, em maio de 2024. Depois disso, daí pra frente, quero estar mais no Brasil, estudar, entender a TV", acrescentou.

De acordo com Esther Rocha, ex-assessora de Gugu Liberato, nenhuma proposta foi feita até o momento. Ainda assim, João Augusto não esconde seu amor pela televisão.

"Eu amo a televisão! Descobri que é uma paixão minha, mas acho que eu preciso ganhar mais experiência no palco. Pretendo estudar mais sobre a televisão descobrir como a direção é feita, como a produção é feita. Enfim, tudo porque meu pai passou, todas as fases até chegar onde ele chegou", explicou.

"É isso que eu quero fazer, essa jornada. Pretendo me envolver mais com isso, participando de mais programas, se Deus quiser, se Deus me der essa oportunidade... Ficaria muito feliz, me informando e construindo para me tornar um grande apresentador. Sei que meu pai ficaria muito orgulhoso", completou.

*Texto de Júlia Wasko

