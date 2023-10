Reprodução/Instagram O ator apareceu em suas redes sociais para dar atualizações de sua saúde

Nesta terça-feira (10), o ator Kayky Brito falou pela primeira vez após passar um mês internado, em decorrência de um atropelamento. No Instagram, o artista cantou um trecho de Explode Coração e ainda agradeceu o apoio dos fãs, familiares e do motorista Diones da Silva Coelho, que o ajudou após o acidente.



"Felicidade!!! Obrigado a vocês, meus fãs que mandaram mensagem, obrigada de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado motorista que salvou minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração", disse.

"O negócio é viver como se não houvesse um amanhã. Viver é um milagre. O lado direito está um pouco afetado, mas estou aqui falando, tô andando até. Está tudo bem, vamos que vamos", acrescentou.





Um detalhe que chamou a atenção dos fãs no pronunciamento de Kayky Brito, foi que não há menção ao amigo Bruno de Luca e a Tamara Dalcanale, sua ex-mulher e mãe de seu filho.

A jornalista esteve ao lado do ator durante toda sua internação, mas muitos especularam um fim do relacionamento após nenhum dos dois aparecerem juntos, e problemas familiares surgirem. Já o apresentador Bruno de Luca esteve com Kayky no dia do acidente, mas até o momento não o encontrou.

Bruno foi vetado pela família do ator de encontrá-lo após toda a situação, principalmente ao ser acusado de abandonar o amigo no momento do acidente. Até o momento, ele não foi autorizado pelos familiares e aguarda um posicionamento para poder encontrar Kayky.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko