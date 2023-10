Reprodução/Instagram A atriz contou mais detalhes de quando descobriu uma traição

Durante sua participação no podcast Avisa Chegando, a atriz Sophia Abrahão revelou que como descobriu que um de seus ex-namorados a traiu. A artista tomou conhecimento da infidelidade ao se passar por ele em uma troca de mensagens por rede social.



"Teve um dos meus términos que foi complexo, complicado, e eu acho que eu não soube colocar um ponto final, só meio que sumi. Estava em uma festa, eu não ia dormir na casa do meu namorado na época, mas decidi nesse dia, porque a gente fareja alguma coisa no ar", relembrou.

"Eu senti que estava rolando alguma coisa, porque ele estava muito no celular. Eram 4h da manhã, sendo que a namorada dele estava do lado", contou.

Mesmo sem ter a senha dele, Sophia começou a prestar atenção quando o namorado mexia no celular, na esperança de conseguir o código de bloqueio: "Eu fiquei como um gato esperando o momento de dar o bote".

Em uma noite, após o namorado de Sophia Abrahão dormir, a atriz pegou o celular com o pressentimento de que estava sendo traída, "eu sabia que eu ia pegar alguma coisa". "Como um ladrão, eu saí do meu lado, fui até o lado dele, rapidamente peguei o celular. Eu estava com muita adrenalina, parecia que eu estava cometendo um crime. Mas eu não fiquei ali, dando mole com o celular. Eu me tranquei no banheiro", disse.

"E não é que o dito cujo estava combinando um rolezinho com uma menina nesse dia?". Ela estava na festa, esperando eu ralar [ir embora]. Não conhecia ela. Em defesa dele, não que exista uma defesa, eu nunca peguei nenhum ato consumado, mas era muito xaveco, muita mulher", afirmou.

Ao invés de acordá-lo e brigar sobre o que tinha acabado de descobrir, Sophia deixou o celular do rapaz na bancada do banheiro, para que ele soubesse que ela viu tudo, e saiu do apartamento. Assim, a atriz colocou um fim no relacionamento sem nem mesmo dar uma oportunidade dele se explicar.

Após essa entrevista bombar, internautas passaram a especular qual ex-namorado da artista seria. "Pode ter sido o Fiuk ou o Micael Borges", cogitou um usuário. "Pode ser o Chay Suede também, eles namoraram um tempão", sugeriu outro. "Foi o Micael Borges, ele já admitiu que vacilou com ela", argumentou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko