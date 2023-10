Reprodução Luis Lobianco se irrita após ser confundido com Marcus Majella em pré-estreia

No último sábado (7), Luis Lobianco marcou presença na pré-estreia do filme Meu nome é Gal, que aconteceu no Cine Odeon no Centro do Rio de Janeiro no famoso Festival do Rio. Durante o glorioso Tapete Vermelho, no entanto, eis que o ator passa um momento desagradável que o irritou completamente. Ele foi confundido com o humorista Marcus Majella por um repórter que fazia a cobertura da ocasião.

Lobianco, que vive o empresário Guilherme Araújo no longa, perdeu a compostura após ter seu nome trocado por outro artista. De acordo com o jornal Extra, era um tal de "Majella, pode falar comigo? Majella, pode me dar uma entrevista?", que Luis logo disparou, em bom tom: "Não, não posso porque o meu nome não é esse! Vai fazer uma pesquisa no Google antes de trabalhar. Contigo não falarei nadaaa". Isso porque, detalhe: Majella nem estava no evento.

Lobianco estava no ar em Vai na fé como Vitinho, o empresário de Lui Lorenzo. O ator também contracenou na novela Segundo Sol e integra o elenco do seriado Vai Que Cola, junto com Majella, que interpreta o personagem Ferdinando. Agora o artista segue divulgando o filme Meu Nome é Gal, que conta parte da história de Gal Costa, onde ele faz o empresário da cantora.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.