Reprodução/Instagram A mulher de Stênio Garcia revelou detalhes de seu casamento

Nesta segunda-feira (9), o programa Balanço Geral, da Record, mostrou áudio de Marilene Saade, esposa de Stênio Garcia, que foram vazados e revelaram que o casal vive uma relação de fachada. Além de comentar sobre as intimidades do casal, Marilene enviou fotos íntimas para uma mulher.



De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, além dos áudios, as conversas com uma mulher chamada Patrícia também envolvem conteúdos de nudez e fotos sensuais. "Tô rouca ainda, acordando... Eu daria tudo para ter você na minha cama, tudo! Só de pensar, fico louca", disse em um dos áudios.

A esposa do ator também comparou seu casamento com a relação de mãe e filho. "Ai eu tenho uma amiga minha, que é repórter, porque já tens uns 25 anos que a gente tá junto, né? Ai ela precisava dar uma nota, ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura! Que casal. Ai. Eu virei mãe, como é que eu vou casar com o meu filho?", contou.

Além dos áudios, a jornalista mostrou algumas trocas de mensagens entre Marilene e Patrícia. Entre elas, a mulher de Stênio Garcia aparece sem roupa e recebendo elogios da moça.

