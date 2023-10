Léo Rosário/Globo João Augusto e João Guilherme se apresentaram na Batalha do Lip Sync





O clima de emoção tomou conta do palco do Domingão com Huck e também das redes sociais com as participações de João Augusto e João Guilherme, filhos de Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva , respectivamente, no último domingo (8) na Batalha do Lip Sync. Mas alguns detalhes de bastidores chegaram a esta modesta coluna e você vai saber agora o que as câmeras não mostraram.







Assim que chegaram na Globo para a gravação do duelo, os herdeiros foram a seus camarins com seus familiares e assessores. E logo de cara as diferenças gritantes foram expostas: enquanto o filho de Gugu chegou só com uma mochilinha cinza, carregando poucos pertences, o filho de Faustão transportava uma enorme quantidade de malas de grife, com inúmeras opções de figurinos. O comentário nos bastidores é de que ele faria um megashow por conta do volume exagerado de pertences que abasteceram as araras.

João Guilherme, inclusive, fez questão de percorrer os bastidores da emissora, já que cresceu lá acompanhando o trabalho de seu pai, na intenção de reencontrar pessoas que conhecia e "matar a saudade".

Os dois herdeiros tiveram um breve encontro antes de subir no palco para fazerem fotos e terem uma breve conversa. O objetivo dessa separação não foi à toa: é protocolo da competição para que nenhum detalhe das apresentações vaze aos adversários e isso venha a comprometer as performances.

João Augusto teve uma ajudinha extra para sua performance: a família contratou a figurinista que trabalhou com Gugu por mais de duas décadas para montar o figurino de sua primeira apresentação, quando dublou um medley de Baile dos Passarinhos e Pintinho Amarelinho. A ideia era fazer com que o jovem, que é a cara do pai, ficasse o mais parecido possível com o apresentador.

O resultado, como todos sabemos, foi um empate. Fontes da coluna disseram que João Guilherme estava ultraconfiante de que sairia vencedor da competição pelo fato de ser mais experiente na frente das câmeras, mas acabou decepcionando algumas pessoas da plateia, que esperavam a entrada de Luan Santana no palco durante sua segunda performance. Pura intriga da oposição.

Mas no fim das contas, o clima foi de festa. Assim que a gravação foi encerrada, todos foram direcionados ao saguão localizado na parte traseira do estúdio, onde conversaram, se abraçaram, trocaram telefones. Teve mais choradeira, mas muita alegria.

Só que o encontro não durou muito tempo, porque todos estavam com as agendas cheias. João Guilherme e sua família tinham que correr ao aeroporto para voltar a São Paulo, e João Augusto precisava se recolher o quanto antes, porque tinha um voo marcado para as 5h do dia seguinte para retornar a Orlando, e ele tinha alguns assuntos pessoais para resolver antes disso.

Luciano Huck ficou encantado com o filho de Gugu e decidiu se aproximar de toda a família. Tanto que embarcou para os Estados Unidos na semana passada com toda a família para comemorar atrasado o aniversário de Eva, que completou 11 anos em 25 de setembro. E João Augusto foi convidado para a festa que será celebrada para poucos convidados.