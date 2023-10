Reprodução/ Globo SBT e Band respondem à Globo após homenagens a Gugu e Faustão

No último domingo (8), o "Domingão com Huck" fez uma homenagem a Faustão e Gugu Liberato na Batalha do Lip Sync . Os filhos dos apresentadores, João Guilherme Silva e João Augusto Liberato competiram com números, que faziam referência aos comunicadores. O embate repercutiu tanto que o SBT e a Band reagiram às apresentações.



Gugu competiu, por anos, a audiência das tardes de domingo com Faustão. Liberato comandava o "Domingo Legal", no SBT, e Fausto Silva o "Domingão do Faustão", na Globo. As homenagens, no entanto, deixaram claro que os dois nunca foram inimigos.



Deste modo, o SBT deixou a rivaldiade por audiência de lado e comentou a batalha. "Pintinho Amarelinho ADOROU a visitinha na casa da Glô", escreveu o perfil da emissora no post do número de João Liberato cantando "Pintinho Amarelinho".



Pintinho Amarelinho ADOROU a visitinha na casa da Glô 🥰 — SBT (@SBTonline) October 8, 2023





Tá lindo, Glô 🥹🥰 — SBT (@SBTonline) October 8, 2023









A Band que foi a casa do Faustão, antes dele migrar para Globo, e o recebeu após a saída dele da emissora global, comentou a apresentação de João Guilherme Silva. O filho de Faustão foi lançado no canal, no "Faustão na Band", e agora ganhará o próprio programa. "Amamos! Ele está demais! A homenagem aos “Joãos” foi linda! Nosso João está prontinho para a estreia do Programa do João, no fim do mês, aqui na band!", escreveu o perfil da Band no Twitter.



Amamos! Ele está demais! A homenagem aos “Joãos” foi linda! Nosso João está prontinho para a estreia do Programa do João, no fim do mês, aqui na band! 😘 — BandTV (@BandTV) October 9, 2023