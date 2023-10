Reprodução A jornalista sugeriu uma suposta lidação entre o partido e o grupo palestino

A jornalista Mônica Waldvogel foi criticada pelos internautas nas redes sociais após sugerir uma suposta ligação entre o PT e o Hamas. De acordo com ela, o governo brasileiro evitou mencionar o movimento islamista palestino ao repudiar os ataques em Israel, mas que havia uma "relação de parte do Partido dos Trabalhadores com os extremistas".



Nesta segunda-feira (9), no programa Em Ponto, da GloboNews, a apresentadora analisava o conflito na faixa de Gaza. "Um dos pontos que chamou atenção foi o fato de o governo brasileiro condenar o que aconteceu, mas não mencionaram o grupo Hamas. Há relação de parte do Partido dos Trabalhadores com esse grupo de apoio, resistência por não haver negociações para estabelecer melhor status para Palestina", disse.

Além disso, Waldvogel também avaliou negativamente a atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas): "Sem nenhum resultado".

Nas redes sociais, internautas criticaram os comentários da jornalista. "Grave, mentira. Mônica Waldvogel afirma sem provas que o PT tem ligações com o grupo terrorista Hamas", disse um dos usuários do Twitter.

"Gravíssimo: Mônica Waldvogel na GloboNews declara que o PT apoia o Hamas. É muito grave essa acusação sem prova nenhuma disso", comentou outro.

Com a repercussão negativa, a GloboNews informou que a apresentadora irá se retratar na edição desta terça-feira (10).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko