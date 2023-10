Repodução A apresentadora foi afastada após testar positivo para Covid-19

Nesta segunda-feira (9), a apresentadora Sonia Abrão não esteve no comando do programa A Tarde é Sua, na RedeTV!. O motivo? A jornalista testou positivo para Covid-19 no último fim de semana e precisou ficar em casa para evitar a transmissão do vírus.



Apesar disso, Sonia Abrão não deixou de marcar presença na atração e esteve remotamente com os demais comentaristas para explicar mais sobre o ocorrido.

"Eu to na minha casa, viu? Na marra, forçada porque ontem eu positivei no teste pra Covid. Então eu to bem, a não ser um pouco rouca, mas agora já to até falando quase normal, eu não tava nesse fim de semana", contou.

"E tenho que ficar afastada. Eu poderia até trabalhar nas minhas condições, o problema é a contaminação. Se não fosse essa coisa de passar o vírus pros outros, em termos de energia, daria numa boa. Não tenho nada e não sinto nada, a não ser esse problema de uma leve rouquidão agora, e aquela preguiça que dá de fazer qualquer coisa. Mas hoje não, de um dia pro outro eu melhorei uns 50%. Mas é só isso, de resto não tive nenhum sintoma não, mas to aqui pelo bem de vocês e pelo meu bem", acrescentou.

Essa é a segunda vez que Sonia Abrão testa positivo para Covid-19. Em setembro de 2022, a apresentadora foi afastada do programa A Tarde é Sua durante 20 dias para cuidar da saúde. Além disso, a jornalista ficou internada durante três dias para tratar uma pneumonia bacteriana.

*Texto de Júlia Wasko

