Reprodução A jornalista foi criticada após seus comentários direcionados a funkeira

No último domingo (8), Rachel Sheherazade usou a dinâmica Ferra Peão para se defender das acusações de racismo por parte de Cariúcha. Entretanto, as falas da jornalista foram extremamente repreendidas pelos internautas ao apresentarem inúmeros clichês de cunho racista.



Ao longo de seu discurso, Sheherazade explicou que nunca cometeu o crime de racismo e pontuou que é neta de uma mulher negra: "Em nenhum momento você veio me pedir desculpa pelo que acho mais grave: uma acusação de racismo. Uma acusação falsa, maliciosa, de racismo. Você quis pregar em mim a pecha de uma pessoa preconceituosa".

"Você colocou na minha fala palavras que eu jamais disse e foi desmentida em rede nacional pela apresentadora do programa e pela rede Record, tão grave foi a conotação das suas palavras, tão graves foram suas tentativas de me incriminar e de me colocar diante do público, diante das pessoas lá fora, diante do Brasil inteiro de que eu era uma pessoa racista. Me imputando um crime que eu jamais cometi e jamais cometerei", acrescentou.

"Sou neta de uma mulher negra. Preta como você. Pode não estar na minha pele, mas está nos meus genes. Não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. Aliás, ninguém tem culpa por nascer branco ou preto neste país. Somos o resultado de uma miscigenação, de uma união de cores e etnias, e todos merecemos igual respeito", disse.

"Não tô aqui pra fazer proselitismo de raça A, raça B, até porque não acredito em raças, acredito numa só raça: a raça humana. Temos várias etnias, vários tons de pele, mas uma raça só, a humana. Temos que ser tratados com igual respeito, pretos, brancos, amarelos, a cor que tivermos", completou.

Cariúcha ainda tentou intervir e ponderou: "Mas você é branca. Mas você continua sendo privilegiada. É diferente". Entretanto, a jornalista optou por continuar sua fala. "Eu não aceito e jamais aceitarei a imputação de um crime que eu não cometi e a destruição de uma reputação que eu tenho mantido ao longo de toda a minha vida. Eu tenho 50 anos, 23 anos de carreira e uma reputação intocável. Não será você ou qualquer outro participante aqui que vai me detratar perante o público. Pra isso eu tenho advogados, pra isso o Brasil está atento", concluiu.

Entretanto, apesar da funkeira estar entre os peões mais próximos da rejeição, a fala de Sheherazade não foi aprovada pelos internautas. Nas redes sociais, diversos fãs do reality show explicaram os problemas em seus comentários.

"Você achou mesmo? Que discurso equivocado... Menor consciência sobre as questões raciais. 'Uma raça só: a raça humana'? Pelamor!", comentou o ator Beni Falcone.

"Num país construído nas costas de negros escravizados e que privilegiou brancos com COTAS de terras não dá para comparar. A dívida histórica é imensa. Cariúcha tem muitos equívocos a serem apontados, esta fala é desnecessária", disse um dos usuários do Twitter.



"Rachel Sheherazade erra ao falar que existe só existe a raça humana. Esvazia uma pauta extremamente deixada e importante no país. Não somos todos iguais. Nunca fomos", apontou outro. "Adoro a Rachel, mas não compactuou com essas falas, só quem é PRETO sabe o que é viver o racismo na pele, independentemente se ela tiver mãe, pai, avó e quem quer que seja da família sendo preta ela continua sendo uma mulher branca privilegiada.torço por ela, mas não foi legal", apontou outro.



Rachel: “Eu não aceito e jamais aceitaria a imputação de um crime que eu não cometi, e a DESTRUIÇÃO de uma REPUTAÇÃO que eu tenho criado e mantido ao longo de toda minha vida, eu tenho 50 anos, tenho 23 anos de carreira e uma reputação INTOCÁVEL, e não será você ou qualquer… pic.twitter.com/U8O5XsYD8b — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) October 9, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko