No último domingo (8), o Domingão com Huck promoveu uma homenagem ao Faustão e Gugu Liberato, e a participação de Alessandra Scatena chamou a atenção. A apresentadora foi uma das assistentes de palco mais famosas do Domingo Legal comandado por Gugu, e inclusive engatou um relacionamento com ele.



Alessandra tem 48 anos e aos 13 estreou na função de assistente em programas da emissora de Silvio Santos, passando por atrações como Passa ou Repassa, Sabadão e Domingo Legal, onde permaneceu até 2001.

Na década de 1990, Gugu e Alessandra Scatena namoraram durante nove meses. Em 1997, Alessandra foi convidada para posar nua pela revista Playboy, e foi capa da edição daquele ano, com fotografias em Miami, nos Estados Unidos.

Na mesma época, a apresentadora protagonizou o clipe de Proibida Pra Mim do grupo Charlie Brown Jr. Além disso, após sair do Domingão, Alessandra entrou para o elenco da primeira temporada da Casa dos Artistas, reality show do SBT que confinava diversos famosos. Entretanto, foi a primeira eliminada e sua participação não durou tanto.

Atualmente, a ex-assistente de palco é mãe de dois filhos, Enrico (19 anos) e Stéfano (12), e cuida dos negócios da família, além de trabalhas com suas redes sociais. Além disso, apresenta o programa Viva Sorte, na Band voltado para o sorteio de prêmios.

A apresentadora também foi casada por quase 25 anos com o empresário Rogério Gherbali, que morreu em 2020 vítima da Covid-19. Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Alessandra revelou que também teve sequelas da doença: "Falo que sou a Dory do 'Procurando Nemo'. Tive também três hérnias na coluna. A fé em Deus me ajudou e me ajuda a passar por esses momentos tão difíceis".

