Reprodução/Facebook O cantor sertanejo é suspeito do assasinato da ex-namorada

No último domingo (8), o cantor sertanejo João Vitor Malachias foi preso em Ribeiro Preto, em São Paulo, como suspeito pelo assassinato da dentista Bruna Angleri. O artista fugiu de uma perseguição policial na rodovia Anhanguera após matar sua ex-namorada. Já nesta segunda-feira, a Polícia Civil de Araras confirmou que ela foi baleada, brutalmente agredida e teve o corpo carbonizado.



João Vittor é cantor sertanejo há cerca de sete anos e mantinha um relacionamento com Bruna há poucos meses. De acordo com a investigação, em agosto deste ano, João Vitor invadiu a casa de Bruna, localizada um condomínio de alto padrão, no Distrito Industrial. Além de destruir objetos do local, o cantor também teria agredido sua ex-namorada.

Em 27 de setembro, o corpo da mulher, que já havia solicitado uma medida protetiva à polícia, foi encontrado carbonizado na cama de um quarto da residência.

Conforme a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo, a casa foi atingida por um incêndio, controlado pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, o caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Araras, e o delegado Tabajara Zuliani, responsável pela investigação, afirmou que o corpo tinha sinais de espancamento.

Nesta segunda-feira (9), a Polícia Civil de Araras apreendeu uma arma 9 mm com um amigo do cantor sertanejo e confirmou que Bruna foi baleada no rosto. "A gente acabou de aprender uma arma 9 mm com um amigo do cantor, que era inclusive um dos alíbes dele no depoimento. É uma arma regular, é uma arma que tava no local de trabalho, mas a gente vai fazer confronto balístico", informou o delegado.

"A necrópsia não detectou a presença do corpo estranho. A gente fez um raio X no corpo, quando ainda estava aguardando para o velório na madrugada, e foi confirmada a presença de fragmentos de projéteis. O corpo voltou para o IML e foram extraídos os fragmentos. A gente acredita que pode conseguir algum confronto balístico pela perícia", acrescentou.

Após escapar da perseguição policial, João Vittor publicou em suas redes sociais uma nota explicando que fugiu porque estava "desesperado" e que se entregaria caso houvesse um pedido de prisão contra ele. Entretanto, logo depois ele apagou as postagens.

Além de Bruna, existem outros boletins de ocorrência feitos pela mãe de seu filho, que o acusa de ameaça, perseguição e também solicitou uma medida protetiva à polícia.

*Texto de Júlia Wasko

