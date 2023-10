Reprodução/Record A repórter foi atingida por um homem que jogou lama na equipe da emissora

Nesta segunda-feira (9), durante o Balanço Geral Manhã, da Record, a repórter Marcela Munhoz foi surpreendida com um homem jogando lama em sua equipe. Enquanto mostrava as ruas cheias de água na região de Franco da Rocha, a jornalista ainda exigiu respeito do homem.



"Moço, por favor, a gente está trabalhando. Respeito, viu? É bom e a gente gosta. A gente também está trabalhando assim como você", disse Marcela.

Eleandro Passaia, que assistiu à saia-justa direto do estúdio da emissora, também não se calou diante do acontecimento: "Mas é uma coisa impressionante. É um estúpido, um ignorante. Marcela, você se posicionou bem e não tem que ficar 'arregando'".

"O cara está com raiva de quê? Eu sei que a situação é difícil, sei também que está querendo conversar com as autoridades, mas a culpa não é da repórter", acrescentou.

Já o homem justificou que estava apenas "indignado com tudo isso", em referências as enchentes e pediu para não ser filmado. Mas não precisa jogar lama em mim. Isso é um desrespeito com a imprensa e também comigo. Só estamos gravando o caos daqui", justificou Marcela.

"Estamos todos do mesmo lado. Ninguém aqui concorda com enchente, ninguém quer alagamento ou esse tipo de coisa. Por isso, a gente cobra todos os dias. Fica fácil fazer isso com uma repórter, né? Pois queria ver se faria a mesma coisa com um repórter grandão", concluiu Passaia.

*Texto de Júlia Wasko

