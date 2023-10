Divulgação O chef de cozinha lançou o clipe da música Borderless com sua banda Oitão

Henrique Fogaça, chef de cozinha e jurado do MasterChef, tem outra habilidade além do manuseio das panelas. O cozinheiro é vocalista da banda Oitão, onde compartilha mais de questões humanas por meio do hardcore. A coluna esteve no evento de lançamento de sua nova música e assistiu em primeira mão o clipe de Borderless, produzida pelo grupo.





As gravações foram realizadas na aldeia Tekoá Itakupé, uma comunidade indígena guarani no Pico do Jaraguá, em São Paulo, e impactaram todos aqueles que estavam presentes no local.

Ao soltar um grito pela paz e pedindo um mundo sem fronteiras, a banda formada por Henrique Fogaça, Ciero, Ricardo Quatrucci, Tchelo Martins e Rodrigo Oliveira mostra mais do hardcore metal groovado.



Em entrevista à coluna, o chef de cozinha explicou mais sobre a proposta do clipe musical: "Temos uma expectativa boa. Já faz tempo que a gente está trabalhando nesse disco que vem como tema é Borderless, que significa sem fronteiras, que adiante a gente traz questões do dia a dia. Desses anos para cá, acho que o ser humano ficou muito apático, né? Batia a falta de empatia por várias questões, pandemia e o caralho".

"Sempre teve isso no mundo, mas ficou mais e durante esse tempo a gente resolveu fazer o Sem Fronteiras, que aborda, sem questões de discriminação por religião, por raça, por corpo, credo, entendeu? Uma forma de viver, de trazer um pouco dentro do peso do rock na contestação, no protesto, uma letra positiva para a paz. Pra gente olhar pra isso de uma certa forma, ter mais empatia com o mundo", acrescentou.

Para Fogaça, uma palavra que descreve o clipe é "real". A nova música da banda Oitão é cantada em três idiomas, e conta com a participação de Brujo.

"Essa música fala disso e as frases mais pesadas e também gente nunca tinha gravado em outra língua, daí essa música foi gravada em inglês, espanhol e português, que tem a participação de um cara muito foda que é o Brujo, que é de uma banda muito antiga dos anos 1980 de death metal e death grind, que são do México e dos Estados Unidos, e ele participou. Então é uma coisa muito foda assim, entendeu?", contou

"Sem Fronteiras aborda isso. Vão ter 8 ou 9 músicas do disco. A gente já lançou uma música, chama Um Grito de Paz, e agora, a Sem Fronteiras. Aí vão ter mais um tanto de lançamento para frente. Acho que o ano que vamos lançar o disco", completou.





