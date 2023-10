Reprodução/Youtube Nelson Rubens está afastado do comando do TV Fama





O apresentador Nelson Rubens, de 86 anos, sofreu uma queda em sua casa e quebrou a clavícula, osso da parte superior do ombro. Ele foi levado a um hospital em São Paulo no início da semana e acabou passando por uma cirurgia reparatória. Por conta disso, ele se ausentou do TV Fama e passará os próximos dias afastado do programa para se recuperar.







"Tive uma queda, eu machuquei o ombro, a clavícula, e fiz uma cirurgia para colar o ossinho. Na adolescência a gente tem que tomar cuidado com a clavícula, depois, mais maduro, com o quadril", disse ele, brincando, em depoimento ao TV Fama, exibido na noite de ontem.

No áudio enviado à atração, Nelson disse que a cirurgia foi realizada na madrugada e que tudo correu bem. Ele espera retornar ao trabalho na RedeTV! ainda nesta semana.

"Obrigado pelas mensagens. Espero voltar já na semana que vem. Estou passando bem. A cirurgia foi ótima aqui em São Paulo, está rolando tudo bem. Fui operado às 5h. Às 3h eu acordei pra tomar banho. Eu já dormi no hospital", acrescentou o veterano.

Nelson estava afastado do programa desde a última segunda-feira (2), mas o motivo de sua ausência não havia sido comentado no programa. Até ele enviar um áudio, exibido na última sexta-feira (6), dando mais detalhes de seu estado de saúde.

Esta é a segunda vez neste ano que o apresentador se ausenta do programa de fofocas neste ano por motivos de saúde. Em maio, ele ficou fora da atração após sentir uma indisposição, mas os detalhes não foram revelados.