Reprodução/Instagram e Kelly Fuzaro/Globo Patrícia Poeta e Maria Beltrão participaram da Batalha do Lip Sync





O último episódio da Batalha do Lip Sync foi gravado nessa quinta-feira (5), no Domingão com Huck, e contou com as apresentadoras Patrícia Poeta e Maria Beltrão duelando no palco. Uma delas foi muito ovacionada pela plateia, enquanto a outra não recebeu o carinho da audiência na mesma proporção. O resultado a coluna te conta agora. Mas se não quiser saber o resultado, pode encerrar a leitura por aqui, ok?







É importante frisar que neste domingo (8) vai ao ar o confronto entre João Augusto e João Guilherme, filhos de Gugu Liberato (1959-2019) e Fausto Silva, respectivamente. A última batalha da temporada, com as apresentadoras do matinal da Globo, será exibida na próxima semana, 15 de outubro.

Como era de se prever, Maria Beltrão deu um show de carisma e conquistou a plateia, que lotou seu placar de corações, fazendo ela superar a apresentadora do Encontro. A comandante do É de Casa primeiramente fez uma performance dublando a dupla As Marcianas, e depois, no show principal, surgiu no palco caracterizada como Cher.

As informações foram antecipadas por meu amigo André Romano, e confirmadas pela coluna com fontes de dentro do programa.

Patrícia chegou a pegar uma "folga" no Encontro ontem (5) para poder se dedicar à sua performance no Domingão, e foi substituída por Tati Machado e Valéria Almeida. Mas saiu da gravação derrotada por Maria.

Hoje (6), no Encontro, Patrícia admitiu que sua ausência no matinal se deu pela gravação do quadro, e Tati Machado entregou que a colega de programa machucou os dois joelhos na performance, mas mesmo assim ela apareceu feliz e sorridente no matinal. Ainda assim, ela deu um leve spoiler, que dá para perceber o tom de derrota na fala:

"Foi muito divertido. Tudo o que posso dar de spoiler", começou. "Foi muito legal. Mas vou te falar uma coisa: difícil, né? É difícil. Em poucas horas você tem que aprender as coisas ali...", soltou ela.