Reprodução/Record O apresentador falou pela primeira vez sobre seu transplante

O apresentador Fausto Silva concedeu sua primeira entrevista em vídeo após passar por um transplante de coração. À jornalista Fabíola Reipert, Faustão revelou detalhes de sua recuperação, além de contar mais sobre sua saúde e futuro profissional.



Na conversa, o comunicador explicou os problemas de saúde que o fizeram ir parar na fila de transplante de órgãos e sua dedicação para incentivar a doação no Brasil.

De acordo com Faustão, mesmo com o susto e todas as complicações: "Eu já sabia que ia ter isso". Além disso, o apresentador agradeceu o carinho da emissora . "Vou contar tudo até porque eu comecei minha carreira há 300 anos atrás na própria Record. Tô a disposição da galera do Domingo Espetacular. É o domingo dos transplantados", disse.

A entrevista completa vai ao ar no Domingo Espetacular no próximo domingo (8), a partir das 19h45.

Faustão concede entrevista a Fabíola Reipert na Record pic.twitter.com/5RE1vA89Pk — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) October 6, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko