Fábio Gontijo revelou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que sua esposa, Jenny Miranda, já tentou tirar a própria vida após sua filha, Bia Miranda, arrastar seu nome na sarjeta em rede nacional: "Eu já cheguei a salvar a Jennyfer várias vezes".







De acordo com o dermatologista, Jenny havia passado por um processo de depressão após A Fazenda 14. "Ela tinha tomado alguns medicamentos e por isso ganhou um pouco de peso. E ela estava sofrendo bullying na internet há uns dois meses por conta disso", iniciou.



O marido da influenciadora contou que ela sempre sonhou em participar do reality show, e quando surgiu a oportunidade correu atrás. "Ela queria entrar em sua melhor forma física e a gente se viu num prazo muito curto. Já começou com uma pressão e dieta", contou.



No segunda dia de confinamento em A Fazenda 15, Fábio relembrou que Cariúcha falou mal da forma física de Jenny, o que seria um grande gatilho para ela.

Enquanto acompanhava sua filha em A Fazenda 14, Jenny emagreceu drasticamente, pois não comia. Pouco depois, o casal viajou para a Califórnia, e a influenciadora engordou: "Nesse período ela já tinha ganhado 15 ou 20 kg num curto período de tempo, mas quando entrou no reality já tinha perdido 12 kg".



Segundo Fábio, a depressão de Jenny foi um momento muito difícil, principalmente com as polêmicas envolvendo a relação de mãe e filha. "Ela começou com síndrome do pânico, acordando de madrugada e às vezes não dormia. Só que aí foi ficando grave, e tinha dia que ela não queria levantar da cama e teve ideações suicidas", esclareceu.

"Nesse ponto já estava fazendo acompanhamento com o psiquiatra, e foi uma coisa que me tocou muito. Eu já cheguei a salvar a Jennyfer várias vezes. E justamente no pior momento", acrescentou.



O dermatologista ainda esclareceu que tudo isso aconteceu em um período curto de tempo, e Jenny procurou ajuda para conseguir se reerguer. "Ela falou 'não, eu preciso reagir'", concluiu.

Para quem não se lembrar, Bia Miranda entrou em A Fazenda 14 após se envolver em uma polêmica ao ser flagrada com o ex-jogador Adriano Imperador.

Ao longo de sua participação, a neta de Gretchen fez questão de destilar ódio contra a mãe, que precisou enfrentar inúmeras críticas por parte dos internautas.



Mesmo após o fim do reality, a vice-campeã não quis mais contato com a mãe, e as duas fincaram um pé de guerra nas redes sociais. A cada dia, uma nova revelação surgia, e com a entrada de Jenny em A Fazenda 15 não foi diferente.

Enquanto a influenciadora defende que apenas quer ter sua filha de volta, Bia Miranda continua expondo detalhes de sua vida participar e desavenças que enfrentou com a mãe.



