Casados! O modelo Rodrigo Malafaia e o ex-The Voice Leandro Buenno oficializaram a união no civil. O casal compartilhou a notícia com estusiasmo nas redes sociais na quarta-feira (4). Os dois começaram a namorar em 4 de dezembro de 2018 e, em 4 de fevereiro de 2022, realizaram uma grande festa para celebrar o relaiconamento.

Na ocasião, realizada no espaço Ravena Garden, em Mairiporã, São Paulo, contou com cerca de 220 convidados com oito horas de música, com DJs em três ambientes, criando um espaço alegre e festivo.

Na publicação, Rodrigo disse: "Não combinamos esses números 4, mas acredito que esse número sempre nos reservará coisas lindas", afirmou, e prosseguiu: "Ainda não tínhamos oficializado no civil mas hoje 04/10/2023 estamos oficialmente casados perante a LEI. Nós seguiremos lutando diariamente por nossos direitos como cidadãos LGBTQIA+ no Brasil e no mundo", escreveu.

Rodrigo, de 31 anos, tem seu nome não por acaso associado ao pastor Silas Malafaia, de quem é sobrinho-neto. O modelo já expressou seu desejo de mudar a percepção ligada ao sobrenome e transformá-lo em sinônimo de amor em vez de ódio. Ele cresceu em uma família tradicional evangélica, mas sua jornada pessoal o levou a abraçar sua identidade LGBTQIA+ e a lutar pela aceitação e igualdade.

Inclusive, anteriormente Rodrigo declarou à mídia a importância de celebrar publicamente o amor entre duas pessoas do mesmo sexo, e destacou que desejava que seu casamento fosse um exemplo de aceitação e amor.

O casal inicialmente planejou se casar em março de 2020, mas devido à pandemia de coronavírus, eles tiveram que adiar a cerimônia. Rodrigo e Leandro também compartilharam seus planos de ter filhos, preferindo adotar como o primeiro passo em direção à paternidade, devido ao desejo de contribuir para a vida de crianças necessitadas.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho