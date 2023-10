Reprodução Maraísa, da dupla com Maiara, é pedida em casamento durante show nessa quinta-feira (5)

O pedido oficial de casamento do empresário Fernando Mocó à Maraisa veio em grande estilo. No palco, diante do público que acompanhava o show da cantora e de sua irmã, Maiara, a artista foi supreendida pelo amado na noite dessa quinta-feira (5). Apesar do momento romântico, a apresentação da dupla encerrou a noite com um momento infeliz. Houve um tiroteio no local, que ocasionou a morte de uma pessoa.

O pai das gêmeas estava presente no show e o genro aproveitou a oportunidade para pedir a mão da sertaneja em casamento. "Vou fazer o pedido aqui agora para o meu sogro. Sogro, você deixa eu casar com ela, com a Maraisa?", perguntou Fernando, que recebeu um "sim" emocionado. Maraisa revelou então que o pai estava chorando e, após enxugar as lágrimas dele, recebeu uma serenata. Mocó começou a cantar a música.

No entanto, no momento em que as sertanejas estavam se apresentando, eis que um episódio fatídico marcou de vez a noite. Uma troca de tiros ocorreu no local e as duas precisaram deixar o palco às pressas. Segundo o portal LeoDias, as cantoras estão bem.

Mais tarde, entretanto, foi confirmada a morte de uma pessoa. Confira a nota da equipe das cantoras:

"Na madrugada de hoje (6 de outubro) a dupla Maiara & Maraisa se apresentou na Praça dos Girassóis, em Palmas, no aniversário de 35 anos do estado do Tocantins. Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco. A dupla estava no palco há 01h15, quando teve de ser retirada, isso aconteceu por volta das 03h da madrugada. Ainda não temos informações oficiais sobre vítimas, quanto a dupla e produção, felizmente ninguém se feriu... Em tom de indignação, as irmãs desabafam: 'É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está balhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis'."

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho