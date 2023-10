Divulgação O ator foi processado pela empresa Abraleite

Márcio Garcia está sendo processado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) por criticar o consumo de leite de vaca no Brasil e apontar maus-tratos aos animais em um vídeo. A gravação em questão foi uma parceria om a organização Mercy for Animals, mas acabou tornando-se um processo judicial por divulgação de fake news.

O post replicado da ONG, que atua na prevenção da crueldade contra animais de criação e na promoção de uma alimentação segura e sustentável, tornou-se uma grande polêmica.

No processo, a Abraleite afirmou que a mensagem do ator é uma fake news e que deprecia a atividade de produção de leite no país. A empresa também reforçou que Márcio tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, e esses podem ter sido influenciados pela publicação.

Com isso, a associação solicitou a indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100 mil, e a ação está na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko