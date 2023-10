Reprodução/Instagram A youtuber foi criticada após falar novamento sobre polêmica no Encontro

Na última semana, a youtuber Kéfera Buchmann retomou seu canal no YouTube, e um dos primeiros assuntos abordados foi quando ela esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes em 2018 e acusou um rapaz da plateia de praticar "mansplaining". Quase cinco anos depois, a influenciadora retomou o assunto e acabou despertando a raiva da vítima.



No vídeo, Kéfera reconheceu que passou do ponto e explicou a situação: "Aquilo não foi mansplaining. Foram apenas palavras confusas, e eu metendo um termo que existe, mas que não era para aquele momento".



"Foi um grande equívoco. Primeira vez que estou assistindo esse vídeo. E não aconteceu, de fato, isso. Tudo foi confuso nesse episódio, aparentemente. [...] Ele não estava errado. Wallace, você é um grande ícone, cara!", acrescentou.



Entretanto, o vídeo chegou no participante da plateia, que não gostou nada de ter seu nome vinculado ao ocorrido novamente. Nos comentários do YouTube, Wallace demonstrou sua raiva: "É incrível como depois de tanto tempo você ainda vem me 'mencionar' e ainda debochar de algo que ocorre em minha profissão (Leitador). Sou Leitador mesmo e as mulheres me pagam pra ficar com elas".



"Quero ter rivalidade não mas se quiser resolver vamos adiante. Reality show que tal? A Fazenda. BBB. Aí vamos ver quem é quem Bagulho na passou. Até esqueço disso e ainda tá nessa", concluiu.



O motivo de tanta fúria, para além de ter sido citado, é ter sua profissão atual sendo colocada em público. No fim do vídeo, a youtuber resolver pesquisar mais sobre Wallace, e descobriu qual era sua carreira, e debochou desse fato. Quando leu "leitador", a influenciadora riu e ainda mostrou outras postagens feitas pelo rapaz.

Durante a atração da Globo, Wallace estava na plateia e contou o que havia acontecido com ele. "Quando elas falam em assédio, reivindicando direitos, tudo bem. Mas por exemplo, eu estava fazendo uma peça em uma faculdade. Simplesmente toquei uma feminista e falei 'onde fica o banheiro?' Ela me encarou, parecia uma cena da novela 'O beijo do vampiro', não podia fazer nada com ela", disse.

Entretanto, Kéfera o interrompeu e disparou. "Isso que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe bem o que é feminismo, e a gente entende o seu ponto de vista", rebateu.

*Texto de Júlia Wasko



