Reprodução O influenciador foi acusado de não prestar apoio a franqueados

Na última terça-feira (3), o influenciador Carlinhos Maia esteve entre os assuntos mais comentados após sofrer um exposed de uma empresária. De acordo com Thalia Nunes Lima, ela teve prejuízo ao adquirir uma franquia da B-Burgers, rede de lanchonetes do comediante.



Thalia publicou vídeos no TikTok contando sobre a situação, e revelou que o prejuízo lesionou outras 100 pessoas. A empresária atua no ramo de franquias desde 2016 e investiu R$ 150 mil no negócio após divulgações de Carlinhos Maia.

Segundo as acusações, além de extrapolar seu orçamento, Thalia precisou lidar com a falta de suporte parte da equipe de Carlinhos Maia. Assim como os demais franqueados, a empresária precisou arcar com "produtos homologados e superfaturados".

"Carlinhos Maia estava vendendo franquias, prometendo lucros e vendas absurdas. Nós, meros seguidores, compramos acreditando no produto e na divulgação, e ele simplesmente não divulgou. Foram vendidas 150 franquias, e hoje no ano de 2023, tem apenas 50 franquias. Outras 100 já foram fechadas, faliram, por conta da falta de divulgação, de ninguém conhecer o produto e ser caro", revelou.

"É isso que acontece quando você acredita em influencers. Todo seu dinheiro investido, dinheiro suado... Mais uma lojinha fechada. Quando você acredita em pessoas, que estão ali do outro lado, só pra te vender um produto e ser enganada", acrescentou.

Após a repercussão dos vídeos, Carlinhos Maia se pronunciou nos Stories do Instagram: "Estava esperando meus advogados autorizarem, mas amanhã quero falar sobre a B-Burguer. Aí vocês vão entender o que aconteceu tanto com a B-Burguer quanto com o banco".

"Têm muitas coisas que vocês não sabem definitivamente, mas amanhã vou passar tudo pra vocês, desde valores, desde tudo o que foi recebido, desde o comecinho quando a B-Burguer foi lançada (...) Graças a Deus, temos provas desde que a gente começou", finalizou ele.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko