Reprodução A cobertura de Vera Fischer no Leblon está à venda

Vera Fischer está de mudança! Rumo à nova casa, a atriz deixa o Leblon, bairro onde morou por mais de 20 anos e colocou à venda sua cobertura anunciada pelo valor de R$ 6 milhões. Inclusive, nessa terça-feira (3), a veterana de 71 anos apareceu cheia de disposição em frente a várias caixas que embalam seus pertences para mostrar que, em breve, estará no novo endereço. "Vida Nova Amores. Boraaaaa”, escreveu a artista na legenda da foto.

O imóvel possui 240 metros quadrados, quatro quartos, cinco banheiros e dois andares. No piso superior está a piscina, que serviu de cenário pra vários ensaios da artista, e conta com uma grande área descoberta.

Pois então, o destino de Vera Fischer é para um bairro próximo. A atriz está de mudança para o Jardim Botânico, também localizado na Zona Sul do Rio. No anúncio da cobertura, é possível ver os detalhes da decoração do apartamento da arista, como alguns dos quadros pintados por ela, sua grande coleção de filmes e até o quarto onde a estrela da televisão dormia. Além do closet, ainda com suas roupas e acessórios.

Recentemente, Vera também decidiu por à venda seu acervo de filmes e séries. E de brinde, a veterana prometeu uma dedicatória dela . Em busca de compradores, o anúncio foi feito no próprio perfil do Twitter da artista.

Confira algumas imagens do imóvel:

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho