Reprodução A cantora comentou sobre ter deixado de seguir o modelo

Nesta quarta-feira (4), a cantora Anitta confirmou que realmente deixou de seguir Yuri Meirelles. O modelo está em A Fazenda 15 e foi criticado por seus comentários homofóbicas contra Lucas Souza, e a artista também não ficou satisfeita com o que ouviu.



Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a cantora esclareceu que não achou legal a situação e permitiu que sua equipe responsáveis pelas redes sociais deixassem de segui-lo.

"Ah, gente, quem cuida das minhas redes sociais é a minha galera, que está mais por dentro das fofocas. E aí me passaram a situação, que eu não achei legal, e autorizei que dessem", explicou.

Para quem não se recorda, Yuri Meirelles foi destaque no clipe Funk Rave, onde protagonizou diversos momentos íntimos com a cantora. Em sua apresentação para o reality show, o modelo inclusive vinculou seu nome com Anitta: "Sou empresário, modelo, participei de alguns clipes com Anitta esse ano e recebi o convite da Record para participar da Fazenda".

Após chamar Lucas Souza de "chupa pau", "putinha barata" e "putinha safada", a equipe do ex-militar acionou advogados contra Yuri, Cariúcha e Laranjinha. As falas dos peões se enquadram em ameaça, difamação, injúria e injúria homofóbica.

Pouco depois, a equipe de Yuri Meirelles tratou de se desculpar pelos comentários do modelo: Yuri errou ontem ao debochar de Lucas e depois de chamá-lo da forma que chamou na discussão (...) Mas é importante ressaltar que, nenhum momento, isso foi a real intenção do Yuri".

Após toda a repercussão, a coluna leu atentamente todas as cláusulas do contrato dos participantes desta temporada do reality show e identificou que não há nenhum clausura que conste uma punição severa nesses casos.

Ainda assim, há uma menção que poderia se enquadrar: "É expressamente proibido fazer comentários racistas (seja de gênero, raça, credo, etnia, ou em desfavor de quaisquer grupos tipicamente tidos como minorias), que possam desabonar quaisquer percepções sociais baseadas em diferenças entre pessoas e povos".

Além disso, a coluna que vos fala publicou com exclusividade um posicionamento da Record mediante os últimos acontecimentos. A emissora tomou a decisão de manter os participantes no confinamento. Apesar da prática de comportamento homofóbico ser inadmissível, os três estão mantidos no jogo. Leia o comunicado na íntegra:

"Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões.

A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia."

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko