Reprodução/Globo O diretor revelou os critérios de escolha dos participantes do reality show

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Boninho, o diretor de gênero de variedades da Globo, revelou detalhes da próxima edição do BBB. De acordo com o responsável pelo reality show teremos surpresas no ano que vem, e ainda comentou sobre a possível entrada de Valesca Popozuda no confinamento.



De acordo com o diretor, ele não pode contar nenhuma novidade sobre o reality show, mas garante que será diferente: "Vai ter muita mudança. Posso adiantar que ... não posso adiantar nada. Não posso, mas vai ser divertido".

"A gente tem histórias diferentes, tem primeiro o Bial que ficou praticamente quinze ou dezesseis anos, depois a gente tem o Titi que eu amo. E agora temos o Tadeu que tem essa carinha, o tiozao ali, que vai fazendo as coisas. Eu amo o Tadeu, fui eu que escolhi o Tadeu pra estar lá e assumir o posto de apresentador do Big Brother. Ele está lá porque eu amo ele. A gente tá feliz com ele, cada vez mais ele vai curtindo e aprendendo. O Big não é fácil de fazer não", acrescentou.



Em relação ao pedido de Valesca para entrar no BBB, dito a esta modesta coluna, Boninho comentou que segue com a ideia de que não convidará ex-participantes de outros programas.



"A gente tem um conceito de não ter participantes de outros realities de convivência dentro do Big Brother. Adoro a Valesca, mas a gente procura sempre olhar principalmente esse ano, bem popular. Uma dica que eu tenho é assim, a conta bancária vai contar. Negativo vale mais pontos", completou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko