Reprodução Reinaldo Pimenta era dublador, professor e escritor

O dublador Reinaldo Pimenta morreu nesta quarta-feira (5), aos 76 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais dos colegas de dublagem Hélio Ribeiro e Márcio Simões. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. O escritor será lembrado por dar voz a grandes personagens da cultura pop, como Kent Brockman, na animação Os Simpsons, e Golpe Baixo, no seriado Todo Mundo Odeia o Chris.

O amigo Hélio Ribeiro divulgou a morte enaltecendo a excelente memória e conhecimentos de Reinaldo. "É com imensa tristeza que venho comunicar o falecimento do nosso querido Reinaldo Pimenta. Um profissional da melhor qualidade, e dono de uma inteligência e de um senso de humor raros nos dias de hoje. Descanse em paz meu amigo. Você era iluminado e vai fazer muita falta. Deus te proteja! Um grande abraço e muito obrigado por tudo que nos ensinou com toda a sua sabedoria. Você era o nosso Google humano. Um beijo", escreveu.

"REINALDO PIMENTA (1947 - 2023) Dublador brasileiro, advogado, professor e escritor. Grande Amigo de conversas longas e sempre instigantes. Generoso em seus conhecimentos adquiridos por décadas de estudos. Inteligência e cultura admiráveis... uma Enciclopédia Viva. O bom humor e a descontração sempre como companhia. Será uma falta permanente para cada um de nós que teve o privilégio de conviver com ele. Que o descanso seja na Paz e na Luz, Amigo Pimenta!!!", diz a legenda de Márcio Simões.

Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1947, Reinaldo já trabalhou como professor, advogado e escritor, antes de decidir se dedicar às artes cênicas. Ele, então, se tornou ator em 1986, aos 40 anos. As oportunidades como dublador surgiram a partir de 1994.



Além dos trabalhos em Os Simpsons e Todo Mundo Odeia o Chris, Reinaldo Pimenta foi dublador de produções icônicas no cinema. Na saga Harry Potter, ele deu voz ao personagem Grampo. Em Star Wars, foi a voz do vilão Palpatine.

No seriado Grey's Anatomy, Reinaldo dublou Thatcher Grey. No cinema, o veterano dublou personagens nos filmes como Anjos e Demônios (2009), MIB - Homens de Preto 3 (2012), Ted 2 (2015) e Aves de Rapina - Arlequina e sua emancipação fantabulosa (2020).



* Texto de Lívia Carvalho

