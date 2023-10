Reprodução O cantor e influenciador Saulo Poncio foi internado em UTI com embolia gasosa arterial cardíaca

Na noite da última terça-feira (3), o influenciador Saulo Poncio deu entrada a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com fortes dores no tórax . O diagnosticado apresentado até então, de embolia gasosa arterial cardíaca, suscitou especulações sobre o contexto ao qual o cantor se submeteu para sua saúde ser prejudicada gravemente. E eis que o verdadeiro motivo que levou o moço a ser internado foi revelado pela sua própria família.

A embolia gasosa geralmente está associada a eventos que precedem a entrada de bolhas de ar nos vasos sanguíneos, como fraturas ou procedimentos médicos invasivos. Pois então, de acordo com os familiares de Saulo, o moço teria aplicado o hormônio Durateston, uma substância utilizada para o aumento da massa muscular, popularmente conhecido como bomba, e a aplicação teria sido realizada por um parente próximo. As informações são do portal Leo Dias.

Dito isso, durante o procedimento ocorreu um erro grave: a injeção não foi aspirada corretamente, e uma quantidade significativa de ar foi injetada na corrente sanguínea de Saulo. E então, o ar cabou se dirigindo rapidamente ao coração, causando a embolia gasosa arterial cardíaca que levou à internação de Saulo na UTI.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho